''Ekşi Sözlük''te çocuk-köpek kıyaslama rezaleti! Yorumlar mide bulandırdı

Türkiye'deki başıboş köpek sorunu büyümeye devam ediyor. Bilindiği üzere son yıllarda onlarca vatandaşımız, sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Kimi çocuk da başıboş köpeklerin saldırısında veya saldırıdan kaçarken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.



Yaşanan can kayıpları, yüreklerimizi yakarken türlü hadsizliklerle adını duyuran "Ekşi Sözlük" adlı platformda yine bir skandala imza atıldı.

Türkiye'de vatandaşlar başıboş köpek sorunu çözüm için Meclis'e gelecek düzenlemeyi bekliyor.



Başıboş hayvan sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, bu konuda 4 bakanlık kapsamlı bir çalışma yaptı.

Rapora göre başıboş köpekler bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanmaya sebep oldu. Hal böyleyken çeşitli ülkelerde uygulanan yöntemler gündeme gelmeye başladı.



Bunların arasında İngiltere'de de uygulanan 1 hafta boyunca sahiplenilmeyen başıboş köpeklerin uyutulması da var.

Düzenlemeye ilişkin çalışmalara devam ederken, türlü türlü hadsiz ve rezil ifadelerle anılan "ekşi sözlük" adlı platform yine bir skandala sahne oldu.



Ekşi Sözlük'te "5 senelik köpeğini mi kurtarırsın bir çocuğu mu?" adı altında açılan başlıkta insana nefret kusuldu.

