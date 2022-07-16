'Ekspres geçiş' gurbetçileri mutlu etti

Geçen ayın son günlerinde başlayan yurt dışında yaşayan Türklerin baba ocaklarına ziyaretleri sürüyor. Gelişler temmuz ayı sonuna dek sürecek.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün verilerine göre bu yıl sezonun başladığı 3 haftada gelen gurbetçi sayısı son yılların en yüksek düzeyinde ilerliyor.

Tüm sezon boyunca 2019 yılında 626 bin, salgın etkisinin görüldüğü 2020 yılında 169 bin, geçen yıl ise 511 bin gurbetçi Türkiye'ye geldi.

Bu yıl ise geliş takviminin henüz yarılanmadığı yaklaşık 3 haftalık süreçte 637 bin gurbetçi sınır kapılarından giriş yaptı. Bu sayının ay sonunda 2 katına yakın olması bekleniyor.

Gelişlerin son zamanların üstünde olmasına rağmen sınır kapılarında bekleme süreleri ise azaldı.

Sınır kapısında fazla beklemeyen gurbetçi aileler çevre yolu yerine direksiyonu Edirne yönüne çevirip, kentin hem kültürel mirasını görüyor, mutfağından çıkan lezzetleri tadıyor, kimisi de konaklamayı tercih ediyor.

- "BEKLEDİKLERİNDEN DAHA KISA SÜREDE GİRİŞ YAPIYORLAR"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, AA muhabirine, gelişlerde artış olduğunu söyledi.

Gurbetçilerin de bekleyiş sürelerinin kısalması nedeniyle "Ekspres geçiş" olarak adlandırdığı duruma üç faktörün etki ettiğini vurgulayan Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllarda salgın tedbirleri bahane edilerek Yunanistan kapılarından çok verimli bir geçiş yapamıyorduk. Yunanistan'ın aldığı aşırı tedbirler nedeniyle gurbetçilerimiz bu iki kapıyı değerlendirmiyordu. Bu yıl gerek Pazarkule gerek İpsala sınır kapılarımıza gurbetçilerimizin rağbet ettiğini ve oradaki geçiş rakamlarının arttığını görüyoruz. İkinci faktör gerek Emniyet Genel Müdürlüğünce gerek Gümrük Genel Müdürlüğünce buraya yapılan takviyeler.

Şu anda tüm peronlarımız vatandaşlarımıza, gurbetçilerimize hizmet verecek şekilde çalışıyor, kesintisiz hizmet sunuyoruz, bir anlamda ekspres geçiş sağlıyoruz. Vatandaşlarımızı çok kısa sürede, kimi zaman bu süre 15 dakikaya kadar düşüyor, hızlı bir şekilde işlemleri tamamlanıyor. Çok nadir görülse de maksimum 1-2 saatte işlemler tamamlanıyor. Üçüncü faktör Kapıkule'nin karşısındaki Kaptan Andrevo Sınır Kapısı ve Hamzabeyli'nin karşısındaki Bulgar Lesova Sınır Kapısı'nda bir motivasyon artışı görüyoruz. Oradaki işlemlerin geçtiğimiz yıla göre daha hızlı yapıldığını, gurbetçilerimizin işlemlerinin tamamlanarak bu tarafa gönderildiğine şahitlik ediyoruz."

- CADDE VE SOKAKLARDA GURBETÇİ YOĞUNLUĞU

Kırbıyık, bu durumun kent ekonomi ve turizmine muhakkak etkisinin görüldüğünün altını çizdi.

Kentte yoğun bir gurbetçi hareketliliğinin gözlendiğini vurgulayan Kırbıyık, şöyle devam etti:



"Edirne caddelerin ve sokaklarında gurbetçilerimizin yoğun şekilde bulunduklarını görüyoruz. Bunun temel nedenlerinden biri kapılardaki geçiş sürelerinin hızlanması.

Çünkü gurbetçilerimiz kafalarında oraya ayırdıkları süreden çok daha hızlı bir şekilde giriş işlemlerini gerçekleştirdikleri için kalan vakti şehrimizde değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Biz bundan çok mutluyuz. Edirne bundan çok mutlu, kendilerini burada görmekten özellikle mutluluk duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Kapılardaki geliş trafiğinin temmuz ayı sonuna dek süreceğini vurgulayan Kırbıyık, hem gelişler hem de dönüşler için tüm tedbirlerin alındığına vurgu yaptı.

- "GEÇİŞ HIZLI OLUNCA ZİYARETE VAKİT KALIYOR"

Yıllık iznini Türkiye'de geçirmek üzere Fransa'dan gelen Serhat Günalan uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatana gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kapıkule'de hiç beklemeden işlemlerini yaptırdıkları bundan da çok memnun kaldıklarını ifade eden Günalan, "Edirne bize express giriş gibi oluyor, hiç beklemeden giriş yapıyoruz. Edirne'de gezme ve konaklama imkanımız oluyor, buranın yöresel yemeklerini yeme imkanı buluyoruz." dedi.

Fransa'dan gelen İhsan Çevlik de Türkiye'de işlemlerin çok hızlı olduğunu, artık hiç beklemeden sınır kapısından geçtiklerini belirtti.

Eskiden sınır kapısında zaman zaman çok yoğunluk olduğunu, uzun süre geçiş yapmak için beklediklerini anlatan Çevlik, "Geçiş için çok bekleyince haliyle alışveriş yapma imkanımız kısıtlı oluyordu. Ama şimdi transit geçtiğimiz için vaktimiz oluyor, alışveriş yapıyoruz, para bozduruyoruz. Şimdi ben de Selimiye Camisi'ne gideceğim. Alışverişimiz yapıp oradan Kayseri'ye doğru yola çıkacağız." diye konuştu.