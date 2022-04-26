Ekvador ve Türkiye arasında 3 anlaşma imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci ayağı olan Brezilya'nın ardından Ekvador'un başkenti Kito'ya geldi. Çavuşoğlu, Ekvador temasları çerçevesinde Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ile Türkiye-Ekvador arasında 3 anlaşmaya imza attı.

Ekvador-Türkiye arasında, "Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğinin Önlenmesi ve Buna Karşı Mücadele Anlaşması" ve "Adalet Bakanlığı ile Ekvator Başsavcılık Ofisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.