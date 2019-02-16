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El Bab polisine araç desteği

Jandarma Genel Komutanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede görev yapması için 7 trafik aracını El-Bab Yerel Meclisine hibe etti.

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Jandarma Genel Komutanlığı, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede görev yapmak üzere 7 trafik aracını, El-Bab Yerel Meclisine hibe etti.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Valiliği, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede trafiği etkin şekilde denetlemek için Jandarma Genel Komutanlığından 7 trafik aracı talep etti.

Kısa sürede İl Jandarma Komutanlığına gönderilen araçlar, gerekli bakım ve onarımın ardından El-Bab Yerel Meclisine teslim edildi.

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