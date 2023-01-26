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El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu 16 örgüt mensubu yakalandı.

İHA26 Ocak 2023 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı ile ortak terör operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, örgüt içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu toplam 16 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 2 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 85 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 15 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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