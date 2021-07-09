El-Cezire'ye anlattılar! Teröristlerden YPG-PKK itirafı

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire, gizli ekiplerle Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını mercek altına aldı. Haberde YPG ve PKK arasındaki bağlantı gözler önüne serildi. Görüntülerde, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG üyesi bir terörist, Suriye'ye Kandil Dağı'ndan giden teröristler olduğunu itiraf ediyor. İşte o diyaloglar:
SDG üyesi terörist: Biz cephedeyiz. Türkiye'nin sınır duvarının içindeyiz. Kandil Dağı'ndan kadrolar geldi tercümanlarla birlikte.
Soru: Gelen kadrolar Türkiye'den mi?
SDG üyesi terörist: Evet, tercümanlarla geldiler.
Soru: Gelenler çok mu?
SDG üyesi terörist: Evet, çok. Her gelen kadroda 400-500 kişi var.