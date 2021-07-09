El-Cezire'ye anlattılar! Teröristlerden YPG-PKK itirafı

9 Temmuz 2021 Cuma 08:43 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 08:43

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire, gizli ekiplerle Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını mercek altına aldı. Haberde YPG ve PKK arasındaki bağlantı gözler önüne serildi. Görüntülerde, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG üyesi bir terörist, Suriye'ye Kandil Dağı'ndan giden teröristler olduğunu itiraf ediyor. İşte o diyaloglar:

SDG üyesi terörist: Biz cephedeyiz. Türkiye'nin sınır duvarının içindeyiz. Kandil Dağı'ndan kadrolar geldi tercümanlarla birlikte.

Soru: Gelen kadrolar Türkiye'den mi?

SDG üyesi terörist: Evet, tercümanlarla geldiler.

Soru: Gelenler çok mu?

SDG üyesi terörist: Evet, çok. Her gelen kadroda 400-500 kişi var.