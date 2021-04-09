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El freni çekilmeyen kamyonet baraja düştü, araçtaki kadın hayatını kaybetti

Muğla'da baraja düşen kamyonetteki kadın hayatını kaybetti. Sürücü Yanık ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

AA09 Nisan 2021 Cuma 17:14 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 17:14
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Ahmet Yanık (66) kullandığı 48 H 6334 plakalı kamyonetini, Yayla Patlangıç Mahallesi Ahat mevkisindeki Eşen Barajı kenarına park etti.

Yanık'ın, el frenini çekmeden indiği kamyonet, hareket ederek baraja düştü. Kamyonet içindeki Meryem Yanık (58) ile kısa sürede suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timine bağlı dalgıçlar, yaptıkları çalışmayla Yanık'ın cesedini çıkardı.

Yanık'ın kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sürücü Yanık ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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