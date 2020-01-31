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El freni tutmayan minibüs bahçeye girdi; panikleyen 2 kişi yola atladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, sürücüsünün park halinde bırakıp, indiği minibüs, el freninin boşalmasıyla eğimli yolun sonundaki bahçeye girdi. Rampa yoldan hızla ilerleyen minibüsteki 4 yolcudan 2'sinin, panikle yola atladığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA31.01.2020  16:30 - Güncelleme: 31.01.2020  16:30

Kaza, önceki gün, ilçenin Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede sitelerin yer aldığı rampa yolda, iddiaya göre, sürücüsünün park halinde bırakıp, indiği minibüs, el freninin boşalmasıyla aniden hareketlendi. İçinde 4 yolcunun bulunduğu minibüs, eğimli yolun sonunda girdiği bahçede çalıklara çarparak, durdu. Rampa yoldan hızla ilerleyen minibüsteki 4 yolcudan 2'si de panikleyerek, açık kapıdan kendilerini yola attı. Kazada araçtan atlayan 2 yolcu, yaralanırken, diğer yolcular ise korku ve panik yaşadı. Yaralıların yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan rampa yoldan hızla ilerleyen minibüsteki 4 yolcudan yaralanan 2'sinin, panikle kendilerini yola attığı anlar, çevredeki siteye ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 2 yolcunun, art arda araçtan kendilerini yola atıkları anlar yer alıyor.

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