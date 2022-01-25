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El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye ziyaretini anlatan paylaşım

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Güzel insanların güzel ülkesi.' ifadelerini kullandı.

AA25 Ocak 2022 Salı 16:50 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 16:56
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Bukele, Twitter hesabından Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

Türkçe paylaşımda, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi... Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı..." ifadeleri yer aldı.

Bukele, 19-21 Ocak'ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmiş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Ankara Üniversitesi gibi kurumlarda temaslarda bulunmuştu.

Türkiye ziyareti sırasında ve öncesinde yaptığı Türkçe paylaşımlarla dikkati çeken Bukele'ye Ankara Üniversitesi'nde törenle "Dostluk Payesi Beratı" da verilmişti.

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