El Salvador, yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin'den gelenlerin ülkeye girişini askıya aldı

AA 31.01.2020 22:59 - Güncelleme: 31.01.2020 22:59

Ulusal basındaki haberlere göre, El Salvador Hükümeti Basın Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Çin'den herhangi birinin gelmesi durumunda, Göç ve Yabancılar Genel Müdürlüğü yetkililerince girişlerin engelleneceği bildirildi.

Açıklamada, San Virscar Arnulfo Romero Uluslararası Havalimanında, özellikle virüsün görüldüğü ülkelerden El Salvador'a gelenlerin sağlık kontrollerinin daha sıkı yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Yolcuların vücut sıcaklığını ölçmek ve virüsün olası taşıyıcılarını tespit etmek için havalimanına termal kameraların yerleştirildiği vurgulanan açıklamada, vücut ısısının 37,7 santigrat derece ya da daha yüksek bir sıcaklık göstermesi durumunda ise karantinaya alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren Çin'den gelen yolcuların ülkeye girişlerinin askıya alındığı bildirildi.

Virüs olasılığına karşı kullanılmak üzere 8,6 milyon dolar

El Salvador'da şu ana kadar yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmadı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele de herhangi bir virüs olasılığına karşı kullanılmak üzere 8,6 milyon dolar kaynak ayırdıklarını bildirdi.

Panama, ülkedeki salgın iddialarını reddetti

Güney Amerika ülkesi Panama Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs vakasının çıktığı yönündeki haberleri reddetti.

Dün, ülkeye Çin'den gelen bir kadın yolcuda virüs vakası görüldüğüne dair haberler çıkmış, bakanlık da bu tür haberlere itibar edilmemesi yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Panama Dışişleri Bakanlığı da Çin'de yaşayan vatandaşlarının geri dönmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu