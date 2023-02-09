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El Salvador'dan Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdi

Orta Amerika ülkesi El Salvador, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye 100'den fazla arama kurtarma personeli ile kurtarma köpeği gönderdi.

IHA9 Şubat 2023 Perşembe 03:54 - Güncelleme:
El Salvador'dan Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdi
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bir ülke daha Türkiye'ye yardım için harekete geçti. Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türkiye'ye 100'den fazla arama kurtarma personeli ile kurtarma köpeği gönderdi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonlarına destek olmak ve insani yardımda bulunmak üzere 100'ü aşkın arama kurtarma, itfaiye ve sivil savunma personelinden oluşan bir grup ile eğitimli kurtarma köpeklerinin uçakla Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını duyurdu. Her fırsatta Türkiye ile dostluğunu vurgulayan Bukele, Türkiye'ye yapılan yardıma ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak "Yoldayız" ifadesi ile paylaştı.

"Dua etmeye devam ediyoruz"

Deprem felaketinin hemen ardından sosyal medya hesabından Türkçe destek mesajı paylaşan Bukele, "Yıkıcı iki depremden zarar gören Türk halkı için dua etmeye devam ediyoruz" demişti.

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