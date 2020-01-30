İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9769
  • EURO
    6,5871
  • ALTIN
    300.585
  • BIST100
    118791
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ depremi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan surları da etkiledi
Güncel

Elazığ depremi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan surları da etkiledi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Diyarbakır surları da zarar gördü. Surların etrafı zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek korumaya alındı.

IHA30.01.2020  10:25 - Güncelleme: 30.01.2020  10:25

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta saat 20.55’te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş sarsıntılar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedilmişti. 41 kişinin öldüğü ve bin 500’den fazla kişinin de yaralandığı deprem, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır surlarını da etkiledi. Deprem nedeni ile Urfa Kapı ve Çift Kapı arasında iki ayrı noktasında kısmi yıkımlar yaşanırken, taşların döküldüğü noktalar zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek korumaya alındı.

Tarihi surlar daha önce hırsızların hedefi olmuş, sur taşları sökülerek satılmıştı.

Yan bakma kavgası can aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sudan düğmeye bastı!
Sudan düğmeye bastı!

Sudan düğmeye bastı!

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Türk donanmasından Hafter'e gözdağı
Türk donanmasından Hafter'e gözdağı

Türk donanmasından Hafter'e gözdağı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.