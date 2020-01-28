İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,951
  • EURO
    6,5506
  • ALTIN
    301.056
  • BIST100
    120308
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ depreminde elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud Kızılay gönüllüsü oldu
Güncel

Elazığ depreminde elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud Kızılay gönüllüsü oldu

Elazığ'da, elleriyle kazıdığı enkazdan iki yaralı çıkaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman, Kızılay gönüllüsü oldu.

AA28.01.2020  16:45 - Güncelleme: 28.01.2020  17:15

Depremin ilk günü Sürsürü Mahallesinde yıkılan binanın enkaz altından elleriyle yaralı çıkarıp gönülleri fetheden Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü olarak Kültür Park'ta kurulan çadır kentte kalan depremzedelere yemek dağıttı.

Mahmud, AA muhabirine depremin ardından dışarı çıktığını, yıkılan binanın yanına gittiğini ve enkaz altında yardım isteyenlerin sesini duyduğunu söyledi.

Enkaz altındakileri sağ olarak çıkarabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Mahmud, "Biz burada hepimiz kardeşiz. Ülke fark etmiyor. Böyle bir olayda hangi ülkenin vatandaşı diye düşünmeden yardımcı olmaya çalıştım. Böyle olması gerekiyor." dedi.

Kızılay'da gönüllü olarak yardıma muhtaç insanlara hizmet edebildiği için çok mutlu olduğunu da kaydeden Mahmud, kendisine bu imkanı sunan Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Depremzede çocukların yüzü etkinliklerle gülüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.