26.01.2020 09:41 - Güncelleme: 26.01.2020 09:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, başkanlık tarafından bölgeye 9 bin 545 çadır gönderildiği, ihtiyaç duyulan diğer gıda ve yaşam malzemelerinin de depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi. Tüm Türkiye'nin ayağa kalktığı depremle ilgili araştırmalar hız kazandı. Elazığ depreminde son durum ne? 24 Ocak 2020 Elazığ depremi kaç saniye sürdü? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 24 Ocak 2020 Elazığ depremi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

ELAZIĞ DEPREMİNDE SON DURUM NE?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 1556 kişi hastanelere başvurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, başkanlık tarafından bölgeye 9 bin 545 çadır gönderildiği, ihtiyaç duyulan diğer gıda ve yaşam malzemelerinin de depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi.

Hasar tespit analizleri sonucunda 76 binanın yıkıldığı, 642'sinin ağır hasar aldığı, 425'inin de az ve orta hasarlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Alandaki çalışmalarda 3 bin 433 arama kurtarma personeli ile beslenme, barınma, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından 192 personelin görev yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 17 bin sıcak yemek, 5 bin kahvaltı, 7 bin çorba, 13 bin 550 bardak çay, 6 bin 275 su, 6 bin 495 ekmek, 6 bin 286 kutu ikram malzemesi, 1251 battaniye, 1211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır." ifadesi yer aldı.

Depremden sonra meydana gelen toplam artçı sayısının 599 olduğu kaydedildi.

24 OCAK 2020 ELAZIĞ DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yaklaşık 30 saniye süren depremin büyüklüğünü 6.5 olarak revize etti.

Yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi.