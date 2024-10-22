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Elazığ esnafından FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü şerefine indirim yağmuru: Çok mutluyum düşmanım öldü

Elazığ'da bir telefon dükkanı sahibi, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü kutlamak amacıyla dükkanında yüzde 30 indirim başlattı. Dükkan sahibi İbrahim Halil Soran, Gülen'in ölüm haberi sonrası duyduğu mutluluğu, iş yerinin camına asarak 'Terörist alçak FETÖ'nün ölümü şerefine yüzde 30 indirim' yazılı bir afiş ile duyurdu.

IHA22 Ekim 2024 Salı 13:03 - Güncelleme:
Elazığ esnafından FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü şerefine indirim yağmuru: Çok mutluyum düşmanım öldü
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Elazığ'da bir esnaf, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü şerefine dükkanında yüzde 30 indirime gitti.

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Örgütün internet sitesinden Gülen'in ölüm haberi duyuruldu. Bunun üzerine Elazığ'ın Gazi Caddesi'nde telefon dükkanı bulunan İbrahim Halil Soran, Gülen'in ölümü şerefine indirim yaptı. Soran, dükkanının camına "Terörist alçak FETÖ'nün ölümü şerefine yüzde 30 indirim" yazalı afiş yapıştırdı. Tüm telefon aksesuarlarında yüzde 30 indirime giden Soran, "Haberi aldıktan sonra çok mutlu ve sevinçli oldum, kısaca düşmanım öldü. Ben de bunun şerefine iş yerimin camına bir yazı asarak bütün aksesuar ürünlerinde yüzde 30 indirim yaptım" dedi.

"DÜN HABERİ ALDIKTAN SONRA ÇOK MUTLU OLDUM, DÜŞMANIM ÖLDÜ"

Dün Fetullah Gülen'in öldüğü haberini alınca çok mutlu olduğunu belirten İbrahim Halil Soran, "Bu alçak terörist yüzünden 15 Temmuz sürecinde ölen yüzlerce vatandaşımız oldu. Biz her zaman vatanımızın ve milletimizin yanında olduk. 15 Temmuz günü biz Elazığ'daydık ama akrabalarımız ve tanıdıklarımız, İstanbul ve Ankara'da olan yakınlarımız o gece sokaklara döküldü. Bu alçak saldırının karşısında dimdik bir şekilde durdular. Elazığ'da bir şey olmadı ama gönül olarak onların yanında bulunmuş olduk. Dün haberi aldıktan sonra çok mutlu ve sevinçli oldum, kısaca düşmanım öldü.

Ben de bunun şerefine iş yerimin camına bir yazı asarak bütün aksesuar ürünlerinde yüzde 30 indirim yaptım. FETÖ'nün ölümünü Türkiye'nin çeşitli illerinde zaten farklı yöntemlerle kutlayanlar oldu. Benim de elimden gelen buydu, bundan dolayı dükkanımda indirim yaptım. FETÖ'nün defnini Türkiye'ye istemişler, vasiyetinde de böyle istemiş fakat öyle bir vasiyet bizim için geçersizdir. Türk toprakları kutsal bir topraktır hiçbir şekilde öyle alçak bir adamın cesedini toprağımız kaldırmaz. Defnetseler dahi o toprak onu dışarı atacaktır" diye konuştu.

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