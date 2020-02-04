İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,988
  • EURO
    6,6183
  • ALTIN
    303.429
  • BIST100
    120422
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ Jandarma enkazda bulduğu ziynet eşyalarını sahibine ulaştırdı
Güncel

Elazığ Jandarma enkazda bulduğu ziynet eşyalarını sahibine ulaştırdı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma çalışması yürüten jandarma ekipleri, buldukları ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

AA04.02.2020  09:43 - Güncelleme: 04.02.2020  09:43

Depremin ana merkezi olan Sivrice ilçesinin Çevrimtaş köyüne ulaşan ilk ekipler arasında yer alan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı personeli, arama-kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma ve ayrıştırma çalışmalarında da titizlikle görev yapıyor.

Çevrimtaş köyünde enkaz kaldırma çalışması yapan jandarma, 3 bilezik ve 1 kolye ile 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın buldu.

Ziynet eşyasının sahibini araştırıp tespit eden Mehmetçik, altınları sahibi Ersin Ertaş'a teslim etti.

- "TIRNAKLARIYLA KAZDILAR"

Ersin Ertaş, depremden beri köylerinden ayrılmayan jandarmaya minnettar olduklarını söyledi.

Jandarmanın kendilerine gönülden destek verdiğine şahit olduğunu aktaran Ertaş, şunları kaydetti:

"Bugün komutanlarımız göçüğün altında kalan altınlarımızı bulup, eksiksiz teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ederim. Depremin ilk gününde başımıza böyle üzücü bir olay geldi. Biz Elazığ'dan buraya deprem için geldiğimizde jandarma özel hareket bizden önce gelmişti. Jandarmamız elleri ve tırnaklarıyla enkazı kazdı, bize her türlü yardım da bulundu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun."

Türk obüsleri Esed rejimine misliyle karşılık verdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!
Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz
İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı
Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı

Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı

Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı
Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı

Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.