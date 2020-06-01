İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8193
  • EURO
    7,5783
  • ALTIN
    380.238
  • BIST100
    106771
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: 10 gündür yeni koronavirüs vakası yok
Güncel

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: 10 gündür yeni koronavirüs vakası yok

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüs salgınına karşı alınan sıkı önlemler sayesinde kentte 10 gündür yeni vaka görülmediğini belirtti.

DHA01 Haziran 2020 Pazartesi 14:44 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 14:44
ABONE OL

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 69 koronavirüs vakası görülen kentte alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirtti. Halka maske, sosyal mesafe ve el temizliği konusunda uyarıda bulunan Kaldırım, "Kıymetli Elazığlılar; bugün salgında yeni döneme girdik. Kontrollü sosyal hayat döneminde; maske, mesafe ve el temizliğine riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok, dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız" dedi.

Karaman'da iki bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.