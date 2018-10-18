Elazığ ve Diyarbakır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 5'i tutuklandı Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.