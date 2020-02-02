Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 87 milyon lirayı aştı

AA 02.02.2020 12:23 - Güncelleme: 02.02.2020 12:23

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ ve Malatya'da valilik emrine 7'şer milyon lira olmak üzere, toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 60 milyon 124 bin 993 lira, SMS sisteminde 27 milyon 874 bin 400 lira olmak üzere toplam 87 milyon 999 bin 393 lira yardım toplamıştır. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 217 bin 313 öğün, Malatya'da 78 bin 150 öğün olmak üzere, toplam 295 bin 463 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir."

- Psikososyal destek çalışmaları devam ediyor

Açıklamada, psikososyal destek çalışmalarının devam ettiği, bu kapsamda Elazığ'da 2 bin 253, Malatya'da ise 694 hane ziyareti gerçekleştirildiği, Elazığ'da 7 bin 339, Malatya'da 2 bin 21 kişiyle destek görüşmesi yapıldığı aktarıldı.