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Elazığ ve Malatya'da vergi borçları 3 ay süreyle uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi

25.01.2020  16:37 - Güncelleme: 25.01.2020  16:57

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elazığ ve Malatya'da bulunan vergi mükelleflerinin mücbir sebep süresince vermesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, depremden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, motorlu taşıtlar vergisi taksit ödemeleri süreleri 3 ay uzatıldı."

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