Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.31'de, merkez üssü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,4 kilometre derinlikte meydana geldiği, çevre il ve ilçelerde de hissedildiği belirtildi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi ve köylerinden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Her ihtimale karşı başta AFAD olmak üzere ekipleri ilçeye yönlendirdik." diye konuştu.

Kaldırım, başta Elazığ olmak üzere çevre illerde depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Bu arada depremin Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedildiği öğrenildi.