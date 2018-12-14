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Elazığ'da 15 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Elazığ'ın 4 ilçesinde 15 ayrı yer, 1 yıl süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

  • İHA
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Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2018 - 15 Aralık 2019 tarihleri arasında 389 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 yıl süre ile Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi. Açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, Alacakaya ilçesinde Gortil Yaylası, Herbite Yaylası Bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1,2 Bölgesi, Karakoçan ilçesinde Gazdağı- Karaboğa dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan doğusu, Çatılı bölgesi ve Palu ilçesinde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu aktarıldı.

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