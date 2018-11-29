Elazığ’da 15 yerin özel güvenlik bölgesi süresi uzatıldı

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ İli Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu İlçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 30 Kasım 2018 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında Elazığ Valiliği Kararı İle 15 gün süre İle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, Alacakaya ilçesinde Gortil Yaylası, Herbite Yaylası Bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1,2 Bölgesi, Karakoçan ilçesinde Gazdağı- Karaboğa dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan doğusu, Çatılı bölgesi ve Palu ilçesinde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu aktarıldı.