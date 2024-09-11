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Elazığ'da 2 motosiklet kazası: 2 ölü

Elazığ'da meydana gelen 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 08:21 - Güncelleme:
Elazığ'da 2 motosiklet kazası: 2 ölü
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Zübeyde Hanım Caddesi'nde F.B. idaresindeki 27 AUJ 238 plakalı motosiklet refüje çarptı.

Devrilen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki Y.G. yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öldükleri belirlenen F.B. ve Y.G'nin cesetleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Yahya Kemal Caddesi'nde de M.T'nin kullandığı 23 AEV 822 plakalı motosiklet yoldan geçen F.D'ye çarptı.

Kazada sürücü ile F.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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