Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Arıcak'ın Yoğunbilek köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerince bölgede yürütülen operasyon sürüyor.
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