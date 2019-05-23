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Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Arıcak'ın Yoğunbilek köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince bölgede yürütülen operasyon sürüyor.

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