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Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan yine Maden'de 3.3'lük deprem sonrası 1,5 şiddetinde artçı sarsıntı yaşandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan deprem saat 16.09 sıralarında 3.3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.
 
Öte yandan yine Maden'de 3.3'lük deprem sonrası 1,5 şiddetinde artçı sarsıntı yaşandı.

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

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