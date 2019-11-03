Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da saat 19.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'da deprem paniği yaşandı. Saat 19.34'te Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini paylaştı.
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