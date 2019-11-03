18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da saat 19.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elazığ'da deprem paniği yaşandı. Saat 19.34'te Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini paylaştı.

MSB: Tel-Abyad´da PKK/YPG´ye ait tünel tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Başkan Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

444 ile başlayan numaralara dikkat! Reklam bile vermişler

444 ile başlayan numaralara dikkat! Reklam bile vermişler

Diyarbakır'da koca cinayeti! Eşini vahşice öldürdü

Diyarbakır'da koca cinayeti! Eşini vahşice öldürdü

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Yolcuları bıçakladı, sonra denize atladı

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Yolcuları bıçakladı, sonra denize atladı
 

POPÜLER HABERLER

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Dördüncüsü Gerçekleşti: Ölüler Günü'nden renkli kareler

Dördüncüsü Gerçekleşti: Ölüler Günü'nden renkli kareler

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA