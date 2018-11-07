Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Elazığ'da 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 5 bin litre sahte içki ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı büfelere sahte içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

Operasyonda, büfelere sahte içki sattığı tespit edilen bir şüpheli Şehit İlhanlar Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken durduruldu. 

Araçta yapılan aramada 1,5 litre kaçak içki ele geçiren ekipler, gözaltına aldıkları sürücünün emniyetteki sorgusunda kaçak üretim yaptığı deponun yerini öğrendi. 

Depoda yapılan aramada ise bidon ve variller içerisinde yaklaşık 5 bin litre sahte içki ele geçirildi, söz konusu depo mühürlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rusya´da Ekim Devrimi´nin gerçekleşmesi - Tarihte bugün 7 Kasım 1917

Rusya´da Ekim Devrimi´nin gerçekleşmesi - Tarihte bugün 7 Kasım 1917

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA