Elazığ'da 5 otomobilin camını kıran şüpheli yakalandı
Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 5 otomobilin kelebek camını kıran şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelinin ayrıca bir hırsızlık olayına karıştığının da belirlendiği öğrenildi.
- İHA
Olay, 3 gün önce kent merkezinde belirli noktalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs park halinde bulunan 5 otomobilin kelebek camlarını kırdı. Araç sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, şüpheli şahsın eşkal ve kimlik bilgileri tespit edilerek yakalandı.Yakalanan şüphelinin daha önce bir evden bakır malzeme hırsızlığı olayına karıştığı ortaya çıktı.
Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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