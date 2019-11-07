Elazığ'da 6 metrelik yılan ağaca asılmış halde bulundu
Elazığ'daki Buzluk Mağaraları yakınında, 6 metre uzunluğunda bir yılan öldürüldükten sonra ağaca asılmış halde bulundu.
Elazığ’ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağaraları yakınında, bu sabah adı açıklanmayan bir kişi ağaç dallarına asılı ölü yılan buldu.
6 metre uzunluğundaki yılanın öldürüldükten sonra ağaca asıldığı öğrenildi.
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