Elazığ’da 6 ton kaçak şarap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Koruk köyünde kaçak şarap üretildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri belirlenen 4 adrese operasyon yaptı. Operasyonda 6 ton 764 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.