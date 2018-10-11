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Elazığ’da 6 ton kaçak şarap ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 ton 764 litre kaçak şarap ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Koruk köyünde kaçak şarap üretildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine  İl Jandarma Komutanlığı ve  KOM ekipleri belirlenen  4  adrese operasyon yaptı.  Operasyonda  6 ton 764 litre kaçak şarap ele geçirildi.
 
Olayla  ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
 
 

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