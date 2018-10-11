Elazığ’da 6 ton kaçak şarap ele geçirildi
Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 ton 764 litre kaçak şarap ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Koruk köyünde kaçak şarap üretildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri belirlenen 4 adrese operasyon yaptı. Operasyonda 6 ton 764 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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