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Elazığ'da 78 köy ile ulaşım sağlanamıyor

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

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İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 552 köyden 78'ine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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