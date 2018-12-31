Elazığ'da DEAŞ operasyonları
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.