Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4'ü Suriye, 3'ü Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4'ü Suriye, 3'ü Irak uyruklu 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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