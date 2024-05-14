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  • Elazığ'da dehşet! Öğretmen, öğrencisi tarafından bıçaklandı
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Elazığ'da dehşet! Öğretmen, öğrencisi tarafından bıçaklandı

Elazığ'da 8'inci sınıf öğrencisi A.B. sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni A.K.'yi koridorda bacağından bıçakla yaraladı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B. gözaltına alındı.

DHA14 Mayıs 2024 Salı 14:32 - Güncelleme:
Elazığ'da dehşet! Öğretmen, öğrencisi tarafından bıçaklandı
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Olay, merkez Akpınar Mahallesi'nde Limak Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi A.B. mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı. Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı. Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A. B. tarafından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A. K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.

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