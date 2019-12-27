İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9396
  • EURO
    6,6087
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    114251
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ son dakika deprem kaç şiddetinde? Elazığ'da deprem mi oldu?
Güncel

Elazığ son dakika deprem kaç şiddetinde? Elazığ'da deprem mi oldu?

Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ son dakika deprem kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Depremi hisseden tüm vatandaşlar Elazığ depremi hakkında araştırma yapıyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.

27.12.2019  10:31 - Güncelleme: 27.12.2019  10:31
Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ son dakika deprem kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Gelen bir son dakika haberine göre Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Elazığ'da meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice. Deprem, Mardin, Diyarbakır ve Malatya'da hissedildi. 
 
ELAZIĞ SON DAKİKA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE? 
Gelen bir son dakika haberine göre Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!
 
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.
 
Elazığ'da 10:11’de ikinciz bir deprem meydana geldi. İkinci deprem Çevrimtaş-Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti.
 
 

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu
Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı
Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı
Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

ABD'li senatör tweet attı, o isim serbest kaldı
ABD'li senatör tweet attı, o isim serbest kaldı

ABD'li senatör tweet attı, o isim serbest kaldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.