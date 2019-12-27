Elazığ son dakika deprem kaç şiddetinde? Elazığ'da deprem mi oldu?

27.12.2019 10:31 - Güncelleme: 27.12.2019 10:31

Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ son dakika deprem kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Gelen bir son dakika haberine göre Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Elazığ'da meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice. Deprem, Mardin, Diyarbakır ve Malatya'da hissedildi.

ELAZIĞ SON DAKİKA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Gelen bir son dakika haberine göre Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi!