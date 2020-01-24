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Elazığ’da deprem sonrası bir binada yangın çıktı

Elazığ’da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binada yangın çıktı.

IHA24.01.2020  23:03 - Güncelleme: 24.01.2020  23:03

Elazığ’da 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstasyon Caddesi’ndeki bir binada büyük bir yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının doğalgazdan çıktığı belirtildi.

Bakan Kurum ile Bakan Soylu, Elazığ'a hareket etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Bakan Murat Kurum'un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte Elazığ'a hareket etmişlerdir. Çevre illerdeki bütün ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere Elazığ'a yönlendirilmiştir" denildi.

Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

35 artçı deprem kaydedildi

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu depremden sonra 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

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