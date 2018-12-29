Elazığ'da donma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
Elazığ'da, gece dışarıda kalarak -10 derecede donma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki erkek çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde oturan S.B, gece dolaşmak için evden ayrıldı. Aradan 6 saat geçmesine rağmen çocuklarından haber alamayan ailesi durumu, polise ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin koordineli bir şekilde yaptıkları ve 5 saat süren çalışmanın sonucunda S.B, mahallenin üst kısmında açık arazide -10 derecede karın içerisinde uyuyakalmış vaziyette donmak üzereyken AFAD ekiplerince bulundu.
Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan S.B. yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
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