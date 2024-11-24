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Elazığ'da feci kaza: İş makinesinin altında hayatını kaybetti

Elazığ'da karşı şeride geçmek isteyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip iş makinesinin altına girdi. Yaşanan talihsiz kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA24 Kasım 2024 Pazar 16:59 - Güncelleme:
Elazığ'da feci kaza: İş makinesinin altında hayatını kaybetti
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Kaza, öğle saatlerinde Prof. Dr. Nuri Orhan Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 23 AFA 190 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, seyir halindeki iş makinesinin altına girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü hurdaya dönen otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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