Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama
Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, biri muvazzaf astsubay, diğeri KHK ile görevinden ihraç edilen imamı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, görevinden ihraç edilen imam, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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