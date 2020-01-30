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Elazığ'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Elazığ'da depremin ardından binalarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

AA30.01.2020  15:31 - Güncelleme: 30.01.2020  15:31

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan ve 1000'in üzerinde kişinin yer aldığı hasar tespit komisyonları il merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerde çalışma yürütüyor.

Nailbey Mahallesi'nde çalışan ekipte görevli Elazığ Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Hasar Tespit Komisyonu üyesi inşaat mühendisi Muhammed Alimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ertesi günü alanda olduklarını söyledi.

Her mahallede ekiplerinin bulunduğunu, koordineli şekilde faaliyet yürüttüklerini vurgulayan Alimoğlu, "Ağır hasarlı binalara girilmemesi için güvenlik tedbirleri de aldırıyoruz. Hasarsız ve az hasarlı binalarda oturanlara da binalarının güvenli olduğunu söylüyoruz." dedi.

İncelemelerinde daha çok taşıyıcı sistemlere baktıklarını işaret eden Alimoğlu, "Taşıyıcının hasar görüp görmediğini gözlemliyoruz. Kiriş ve kolonlardaki çatlakları inceliyoruz. Bunun sonucunda binada oturulup oturulmayacağını kararlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

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