İSTANBUL 6°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9894
  • EURO
    6,5612
  • ALTIN
    301.747
  • BIST100
    122153
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi
Güncel

Elazığ'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi

Elazığ'da merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldı.

AA07.02.2020  13:27 - Güncelleme: 07.02.2020  13:27

24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Çevre Şehircilik Bakanlığınca 1000 kişilik ekiple, son teknolojik cihazlarla yürütülen hasar tespit çalışmaları aralıksız sürüyor.

59 bin 300 binadan 50 bin 62'sindeki çalışmalar tamamlandı, 9 bin 238 bina için çalışmalar devam ediyor.

252 binanın yıkıldığı ilde 566 bina için acil yıkım kararı alındı, 7 bin 319 binanın ağır hasarlı, 1650 binanın orta hasarlı, 15 bin 158 binanın az hasarlı, 25 bin 117 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Bu tespitler doğrultusunda kentte bir yandan kullanılamayacak durumdaki binaların yıkımı gerçekleştiriliyor diğer yandan verilen izin doğrultusunda riskli görülmeyen konutlardan depremzedeler eşyalarını çıkarmaya çalışıyor.

- KOMŞULARININ EVİNİN HASAR GÖRMESİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR

Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerinden Rıfat Saygı, evinde hasar oluşmadığını ancak birçok komşusunun evinin yıkılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Saygı kentte çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören komşularının mahalleden ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı.

- "DEVLETİMİZDEN, HÜKÜMETİMİZDEN, MİLLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Aynı mahallede depremde ağır hasar gören evlerinden ayrılmak durumunda kalan Enver Uysal, depremin ardından devletin tüm birimleriyle kente gelerek çalışma başlattığını belirtti.

Yaraların en kısa sürede sarılacağına inandığını anlatan Uysal, "Deprem olduğu günden bugüne devletimiz ve hükümetimiz buradaydı. Devletimizden, hükümetimizden, milletimizden Allah razı olsun. Buraların kısa sürede toparlanacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan tüm Türkiye'den Allah razı olsun. İnsanımız bu tür durumlarda kenetleniyor." diye konuştu.

Çalınan aracının peşine düşen iş adamının 2 şüpheliden birini öldürdüğü iddiası

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor
'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

İsrail yolcu uçağını vuruyordu
İsrail yolcu uçağını vuruyordu

İsrail yolcu uçağını vuruyordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.