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Elazığ'da iki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

DHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:59 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:59
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Olay, öğle saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi'nde Muhammed Ercan'a (29) ait oto kiralama dükkanında meydana geldi. Ercan ile dükkanına gelen Uğur Şefik Üstün (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Üstün, vücuduna isabet edilen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Üstün, ambulansa Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Üstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ercan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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