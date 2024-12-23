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Elazığ'da kaçak et operasyonu! Tonlarca ele geçirildi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kara yolundaki uygulamada, Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyon kasasından, 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 18:07 - Güncelleme:
Elazığ'da kaçak et operasyonu! Tonlarca ele geçirildi
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Kovancılar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yaptı.

Aramada kamyonun kasasında Van'dan Elazığ'a getirildiği tespit edilen, irsaliye ve faturası bulunmayan 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Olaya ilişkin kaçak etleri temin eden Ö.A, sevkiyatını sağlayan N.Ş. ve kent merkezinde teslim alacağı belirlenen L.T. gözaltına alındı.

3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kovancılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen kaçak etler, yapılacak incelemenin ardından imha edilecek.

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