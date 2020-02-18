Elazığ'da kar nedeniyle kapalı 487 köy yolu açıldı

IHA 18 Şubat 2020 Salı12:37 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:37

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ genelinde 550 köy yolundan 496’sı ulaşıma kapandı.Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekiplerinin çalışmasıyla şuana kadar 487 köy yolunun açıldığı bildirildi. 4 ilçede kapalı bulunan 9 köy yolunun açılması için yoğun çalışma yapıldığı öğrenildi.

Hava sıcaklığının mevsimin 1 ile 3 derece yüksekliğinde seyredeceğinin beklendiğini aktaran Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmasını istedi.