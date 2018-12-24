Elazığ’da kayınbiraderini tüfekle öldüren enişte İstanbul'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kaçan şüpheli ile ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, şüphelinin ilk önce Malatya'ya ardından da İstanbul'da gittiğini tespit etti. Şüpheli güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonra İstanbul'da yakalandı. İstanbul'da "Planlayarak kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Öldürülen Koçoğlu'nun cenazesi ise Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde toprağa verildi.