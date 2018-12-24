Elazığ’da kayınbiraderini tüfekle öldüren enişte İstanbul'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Olay, geçtiğimiz Cuma günü merkeze bağlı Dallıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen M.K.(42) araçla yoldan giden kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu'na (42) av tüfeğiyle ateş açtı. Koçoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli enişte ise kaçtı.
- İHA
Kaçan şüpheli ile ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, şüphelinin ilk önce Malatya'ya ardından da İstanbul'da gittiğini tespit etti. Şüpheli güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonra İstanbul'da yakalandı. İstanbul'da "Planlayarak kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Öldürülen Koçoğlu'nun cenazesi ise Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde toprağa verildi.
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