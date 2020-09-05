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Elazığ'da kaza! Tren, traktörü ikiye böldü

Elazığ'da, hemzeminden geçmeye çalışan bir traktöre tren çarptı. Yaşanan kazada Sedat Gür himayesindeki traktör ikiye bölündü. Hastaneye kaldırılan Gür'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

IHA05 Eylül 2020 Cumartesi 16:38 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 16:39
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Kaza, merkeze bağlı Hankendi köyü sınırlarında kontrolsüz hemzenin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan köye dönen Sedat Gür idaresindeki plakasız traktör, hemzeminden geçmeye çalıştığı sırada, Malatya istikametinden Diyarbakır yönüne giden yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte traktör ikiye bölündü.Kazada, traktör sürücüsü Gür ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Gür’ün traktörü yeni aldığı öğrenildi.

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