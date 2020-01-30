30.01.2020 11:48 - Güncelleme: 30.01.2020 12:01

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kira ücretlerinin arttırıldığıyla ilgili haberler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

BAKAN KURUM: FIRSATÇILARLA İLGİLİ GEREK İŞLEMİ YAPACAĞIZ

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ev sahibinin yoğun talebin ardından kira fiyatlarını 2 katına çıkardığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Fırat Televizyonu canlı yayınında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kira fiyatlarında olan artışın takibini yapıyoruz. Fahiş fiyat artıranlarla ilgili bakanlıklarımız, savcılıklarımız gerekli denetimleri yapıyorlar. Ben Elazığ'ın genelinde olduğunu düşünmüyorum. Belki birkaç fırsatçı çıkabilir. O fırsatçılarla ilgili gerekli işlemi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.