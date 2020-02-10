İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0196
  • EURO
    6,5963
  • ALTIN
    303.792
  • BIST100
    120333
Güncel

Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

Elazığ'da vatandaşların geçici barınması için yapılan konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor.

HABERİN
VİDEOSU
AA10.02.2020  14:28 - Güncelleme: 10.02.2020  14:38

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar hummalı çalışma yürütüyor.

Depremzede 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisindeki konteyner kentler oluşturuluyor.

Aşağı Demirtaş ve Hankendi'de alt yapı çalışmaları sürerken Kırklar ve Doğukent'te il dışından tırlarla getirilen bir oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan konteynerler yerleştirilmeye başlandı.

Kırklar ve Hankendi'de alanın dar olması nedeniyle iki katlı konteyner kuruluyor.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak

'Türkiye'ye sunacağız'
'Türkiye'ye sunacağız'

'Türkiye'ye sunacağız'

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı
BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.