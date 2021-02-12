Elazığ'da konut için kura çekildi

AA 12 Şubat 2021 Cuma 19:55 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 19:55

Zafran Mahallesi'nde inşa edilen 167 konut kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Zafran Mahallesi'nde inşa edilen 167 konutun kura çekimi yapıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Zafran Mahallesi'nde yapılan 691 konuttan 167'si için İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.

Konutların tamamlandıkça hak sahiplerine kurayla teslim edileceği belirtildi.